В Армении 557 новых заражений COVID-19, в Грузии - пять

В Грузии за минувшие сутки врачи выявили коронавирус у пяти человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 973, сообщает грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находится 4 тыс. 851 человек, под наблюдением врачей в стационарах остается 231 человек. Выздоровели 846, скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.

В Армении же коронавирус выявили у 557 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 30 тыс. 903, сообщает единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались 18 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 703 человек. Выздоровели после коронавируса 18 тыс. 709 человек (+709 за сутки).