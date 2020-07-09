Иран опровергает: никакого взрыва не было

Информация о взрыве в западной части провинции Тегеран в ночь на пятницу не подтверждается. Об этом заявила глава района Кодс Лейла Васеги.

"Информация о взрыве в районе городов Кодс и Гармдарре не подтверждается", - цитирует ее ТАСС.

Васеги уточнила, что "в этом районе имело место отключение электричества в течение пяти или шести минут".

В ночь на пятницу иранская телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что в западной части провинции Тегеран были слышны звуки взрывов. Также отмечалось, что, по некоторым данным, в городе Кодс произошло отключение электричества.