Мы уже пытались ответить на вопрос: что происходит в банковской системе страны, приведя не поддающиеся логическому объяснению конкретные факты, вызывающие недовольство клиентов. Прошло около недели, в редакцию продолжают поступать жалобы читателей. Но никакого ответа мы пока не получили, хотя ситуация на рынке, мягко говоря, остается напряженной.

Более того, как можно догадываться из поступающих жалоб, эта ситуация даже усложняется. Связаны ли с этим недавние кадровые пертурбации в Центробанке страны, официально не сообщается. Но в любом случае, думается, без влияния создавшейся ситуации на кадровые перестановки в главном банке страны не обошлось. Хотя кадровые изменения в данном случае решающей роли играть не могут. Для решения проблемы нужны решительные шаги, о которых пока никто и не заикается. И, в первую очередь, эту ситуацию надо тщательно исследовать и найти пути ее решения.

А ведь разрядить ситуацию, хотя бы частично, не сложно. Так, один из вкладчиков закрывшегося банка «NBC» пожаловался на неправильный подсчет процентов по вкладам при компенсировании застрахованных вкладов. В своей жалобе Азад Махмудов указал, что проценты по депозитам считают до 18 апреля, тогда как, по его словам, следует подсчитать их со дня вступления в силу судебного решения, которое датируется от 14 июня. Казалось бы, чисто технический вопрос, который можно решить на уровне рядового банковского клерка, но дело получает огласку в СМИ.

Или возьмем случай с вкладчиком двух закрывшихся недавно банков - Atabank и AG banк - Ильгаром Фармановым. В своем письме в haqqin.az он отмечает, что его вклад в Atabanк превышал 30 тыс манатов, компенсацию которых обещали начать с 1 июля. Но здесь без всяких разъяснений блокировали все вклады, превышающие 30 тыс. манатов. Хотя вклад не имеет никаких проблем, получить деньги он не может, а официальное объяснение лишь одно – разбираемся. Год ждал, пока разбирались до закрытия банка, а сколько придется ждать конца этой разборки – гадает читатель. А сомневаться в скором решении проблемы у него достаточно оснований. Ведь другой вклад в AG banк тоже не возвращают по еще более непонятной причине, мол, этот банк не имел права принимать вклады аж с 2017 года. И не может понять Фарманов, какая судьбы ждет теперь его деньги. А пока его с трудом заработанные десятки тысяч манатов остаются не у дел. Фарманов, как и экономика страны в целом, не может использовать их с пользой.