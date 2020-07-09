Недовольство банками растет наш комментарий
Мы уже пытались ответить на вопрос: что происходит в банковской системе страны, приведя не поддающиеся логическому объяснению конкретные факты, вызывающие недовольство клиентов. Прошло около недели, в редакцию продолжают поступать жалобы читателей. Но никакого ответа мы пока не получили, хотя ситуация на рынке, мягко говоря, остается напряженной.
Более того, как можно догадываться из поступающих жалоб, эта ситуация даже усложняется. Связаны ли с этим недавние кадровые пертурбации в Центробанке страны, официально не сообщается. Но в любом случае, думается, без влияния создавшейся ситуации на кадровые перестановки в главном банке страны не обошлось. Хотя кадровые изменения в данном случае решающей роли играть не могут. Для решения проблемы нужны решительные шаги, о которых пока никто и не заикается. И, в первую очередь, эту ситуацию надо тщательно исследовать и найти пути ее решения.
А ведь разрядить ситуацию, хотя бы частично, не сложно. Так, один из вкладчиков закрывшегося банка «NBC» пожаловался на неправильный подсчет процентов по вкладам при компенсировании застрахованных вкладов. В своей жалобе Азад Махмудов указал, что проценты по депозитам считают до 18 апреля, тогда как, по его словам, следует подсчитать их со дня вступления в силу судебного решения, которое датируется от 14 июня. Казалось бы, чисто технический вопрос, который можно решить на уровне рядового банковского клерка, но дело получает огласку в СМИ.
Или возьмем случай с вкладчиком двух закрывшихся недавно банков - Atabank и AG banк - Ильгаром Фармановым. В своем письме в haqqin.az он отмечает, что его вклад в Atabanк превышал 30 тыс манатов, компенсацию которых обещали начать с 1 июля. Но здесь без всяких разъяснений блокировали все вклады, превышающие 30 тыс. манатов. Хотя вклад не имеет никаких проблем, получить деньги он не может, а официальное объяснение лишь одно – разбираемся. Год ждал, пока разбирались до закрытия банка, а сколько придется ждать конца этой разборки – гадает читатель. А сомневаться в скором решении проблемы у него достаточно оснований. Ведь другой вклад в AG banк тоже не возвращают по еще более непонятной причине, мол, этот банк не имел права принимать вклады аж с 2017 года. И не может понять Фарманов, какая судьбы ждет теперь его деньги. А пока его с трудом заработанные десятки тысяч манатов остаются не у дел. Фарманов, как и экономика страны в целом, не может использовать их с пользой.
И нельзя назвать случайностью, когда группа вкладчиков трех закрытых банков - Amrahbank, Atabank и NBC Bank 6 июля пыталась провести акцию протеста перед Центробанком. Они обращались во все инстанции, включая Фонд страхования вкладов, но официального ответа так и не получили. А ведь у каждого вкладчика есть проблемы, кто-то нуждается в лечении, кто-то остался без работы. Люди желают вернуть свои деньги или получить вразумительный ответ. А когда они доходят до отчаяния, их встречают наряды полиции.
А по словам известного эксперта в банковской сфере Акрама Гасанова, беды этих людей только начинаются. И в качестве аргумента он приводит следующий довод: деньги вкладчикам Bank Standard, закрывшегося несколько лет назад, до сих пор не возвращены. Впрочем, как и вкладчикам Texnika Bank. Такую картину он объясняет неудовлетворительной работой Фонда страхования вкладов. Вместо того, чтобы своевременно продать недвижимость банков, фонд их «бережет как зеницу ока», ежеквартально тратя только на содержание недвижимости Bank Standard 30 тыс. манатов. Фонд также не требует от крупных заемщиков, имеющих задолженность перед банком, возвращения долгов, судебных исков к ним не предъявляет. И как вернуть вклады, если недвижимость не продается, а долги не возвращаются – других-то ценностей у закрытого банка нет. Так, в конце концов, за счет вкладчиков начнут погашать понесенные с непонятной целью убытки.
Правда, в связи с этими вопросами новое руководство Азербайджанского фонда страхования обратилось в Кабмин с просьбой защитить законные интересы вкладчиков этих банков в Конституционном суде и предоставить компенсацию за вклады. Фонд заявляет, что находящиеся в процессе ликвидации AGBank, Atabank и NBC Bank были проинструктированы надзорным органом финансового рынка приостановить операции по приему срочных депозитов от физлиц, увеличить количество застрахованных депозитов и изменить условия существующих депозитов на статус застрахованных депозитов, однако было установлено, что эти банки не соблюдали эти рекомендации. Более того, выяснилось, что часть вкладов была ошибочно зарегистрирована как незащищенные вклады в реестре обязательств перед вкладчиками, переданными фонду временным администратором, назначенным в Atabank.
Получается какой-то заколдованный круг. Официальные органы списывают все беды на закрытые уже банки, которые, впрочем, работали все это время не в вакууме каком-то, а под «бдительным надзором» регулятора. В них систематически проводились аудиты, проверки, ревизии… Но «заметить» многомиллионные махинации все они так и не смогли, или не захотели. Обвинять закрытые банки легко, но с них спроса нет. А тысячи вкладчиков вынуждены годами мучиться, чтобы вернуть свои законные деньги, которые, между прочим, принадлежат только им, что гарантировано азербайджанским законодательством. Но только кому все это объяснить в сложной бюрократической банковской системе Азербайджана…