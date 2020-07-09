Renessans Palace обеспечивает безопасность жильцов
Крупнейший жилой комплекс страны премиум-класса Renessans Palace с целью защиты своих жильцов от вируса COVİD-19 в очередной раз провел дезинфекционные мероприятия на территории всего комплекса.
Двор площадью полтора гектара, детская и спортивная площадки, куда имеют доступ только жильцы, а также все подъезды и этажи были полностью продезинфицированы.
Кроме того, вход на территорию премиального жилого комплекса Renessans Palace осуществляется по проверке. Вход посторонних лиц на территорию комплекса запрещен, парковый двор площадью полтора гектара полностью закрыт для автомобилей.
В сентябре прошлого года Renessans Palace был предоставлен в распоряжение жителей в рамках грандиозного мероприятия под названием «Мой дом… моя Родина». Жилой комплекс, построенный согласно всем требованиям качества, инфраструктуры, услуг и другим параметрам премиум-класса, состоит из четырех корпусов, двадцати подъездов и 1084 квартир.
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