Renessans Palace обеспечивает безопасность жильцов

Крупнейший жилой комплекс страны премиум-класса Renessans Palace с целью защиты своих жильцов от вируса COVİD-19 в очередной раз провел дезинфекционные мероприятия на территории всего комплекса.

Двор площадью полтора гектара, детская и спортивная площадки, куда имеют доступ только жильцы, а также все подъезды и этажи были полностью продезинфицированы.

Кроме того, вход на территорию премиального жилого комплекса Renessans Palace осуществляется по проверке. Вход посторонних лиц на территорию комплекса запрещен, парковый двор площадью полтора гектара полностью закрыт для автомобилей.