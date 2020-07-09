Евросоюз уходит от свободы вероисповедания наш обзор
Европейская комиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен упразднила должность уполномоченного по делам свободы вероисповедания. Ведущие представители разных религий дружно критикуют это решение в интервью dw.com.
- В то время, когда евреи и представители других религиозных меньшинств становятся целями экстремистов, как в интернете, так и вне его, а свободно практикующие религии торпедируются, это плохой cигнал, особенно для Европы, - считает главный раввин Москвы и председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт. Он снова и снова предупреждает и напоминает людям об ограничении религиозных свобод в Европе.
В разговоре с Deutsche Welle раввин сказал, что его возмущает факт, что Европейская комиссия вновь не хочет существования важной должности — специального представителя ЕС по делам свободы вероисповедания за пределами Европейского союза.
В середине июня стало известно, что такой должности не будет — на нее не назначен, в порядке очередности, другой специальный представитель. До этого момента эти функции исполнял чех Ян Фигель.
Должность специального представителя по делам свободы вероисповедания создал тогдашний председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в 2016 году, когда награду имени Карла Великого получил Папа Римский Франциск. Теперь Юнкер — это прошлое. А его последовательница на этом посту решила не продолжать существование такой должности.
Вместо этого вице-председатель Маргаритис Схинас и специальный представитель по делам прав человека и демократии Имонн Гилмор будут теперь заниматься вопросами свободы вероисповедания за пределами Евросоюза.
Главный раввин Евросоюза Пинхас Гольшмидт воспринимает этот шаг в более широком контексте, и также как некий символический знак:
- А что Европа имеет проблемы с религией? - задается он вопросом. Это вопрос, по его мнению, является важнейшим, «когда обряды и религиозные традиции не только ставятся под сомнение, но и сразу запрещаются». При этом свобода вероисповедания всегда была «европейской ценностью».
Так же критически о том, что сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, думает и Айман Мазиек, председатель Центрального совета мусульман Германии и надеется, что решение будет пересмотрено. Действия некоторых европейских государств против ношения платков или традиционного религиозного, ритуального забоя скота касаются как евреев, так и мусульман.
- Свобода религии — этот право человека, - сказал Мазиек в интервью. - И это право растоптано во многих концах света, - добавил он. Потому, говорит религиозный лидер мусульман, пока в ЕС предприняты лишь попытки ограничения религиозной свободы, «тем важнее, чтобы голос такого представителя не замолк в этот момент».
Похоже однозначно высказывается и высший представитель Православной церкви в Германии.
- Сейчас важнее всего, чтобы мы имели такого представителя в Брюсселе, - сказал митрополит Августин.
Критично отнеслись к решению Еврокомиссии и высшие духовные лица католической церкви в Европе. Архиепископ Люксембурга Жан-Клод Холлерих, являющийся председателем Комиссии епископов Евросоюза (COMECE), обращается к деятельности Яна Фигеля, которая с 2016 года «непрерывно» признавалась. По мнению архиепископа, Фигель конкретизировал усилия ЕС в пользу «международной религиозной свободы для всех». И добился лучшей защиты для тех «кто страдает от нетерпимости, дискриминации и преследований».
Кардинал указал также, что в глобальном контексте существуют репрессии «против уязвимых меньшинств и религиозных групп, в некоторых случаях достигших уровня человекоубийства». Потому есть мнение, что ЕС должна обеспечивать свое участие и ведущую роль в деле интеграционого понимания права на свободу мысли, совести и религии, а также при посредничестве своего спецпредставителя.
На днях 135 депутатов бундестага Германии от трех крупнейших партий также высказали свое сожаление по поводу решения Европейской комиссии. Они призвали федеральное правительство, чтобы во время председательства Германии в Совете Европы «вступилось за продолжение успешной до сих пор работы представителя ЕС по делам религиозной свободы».
Хорошим примером является такой представитель в Берлине. Социалист Маркус Грюбель был назначен в 2018 году на должность, аналогичную той, что занимал Ян Фигель, когда Урсула фон дер Ляйен была министром обороны ФРГ. Тогда было неизвестно, отнеслась ли она критично к созданию новой должности в федеральном праивтельстве.
Однако, по мнению dw, сомнительно, что при всех проблемах, с которыми борется сейчас Евросоюз, находящаяся во главе Совета Европы канцлер Ангела Меркель будет разговаривать с председателем Еврокомиссии о деталях, касающихся представителя ЕС по делам религиозных свобод.
Для главного раввина Пинхаса Гольдшмидта очевидно, что даже без такого представителя Еврокомиссия должна обращать больше внимания на этот вопрос. Он ожидает, что новый вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, несущий теперь с Имонном Гилмором совместную ответственность за сферу «религиозной свободы», придаст «этой теме большее значение». При этом, по словам главного раввина Евросоюза, речь не идет «только о религиозной свободе в мире, но также об интегральности и безопасности европейского общества».