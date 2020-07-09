- В то время, когда евреи и представители других религиозных меньшинств становятся целями экстремистов, как в интернете, так и вне его, а свободно практикующие религии торпедируются, это плохой cигнал, особенно для Европы, - считает главный раввин Москвы и председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт . Он снова и снова предупреждает и напоминает людям об ограничении религиозных свобод в Европе.

Европейская комиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен упразднила должность уполномоченного по делам свободы вероисповедания. Ведущие представители разных религий дружно критикуют это решение в интервью dw.com.

В разговоре с Deutsche Welle раввин сказал, что его возмущает факт, что Европейская комиссия вновь не хочет существования важной должности — специального представителя ЕС по делам свободы вероисповедания за пределами Европейского союза.

В середине июня стало известно, что такой должности не будет — на нее не назначен, в порядке очередности, другой специальный представитель. До этого момента эти функции исполнял чех Ян Фигель.

Должность специального представителя по делам свободы вероисповедания создал тогдашний председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в 2016 году, когда награду имени Карла Великого получил Папа Римский Франциск. Теперь Юнкер — это прошлое. А его последовательница на этом посту решила не продолжать существование такой должности.

Вместо этого вице-председатель Маргаритис Схинас и специальный представитель по делам прав человека и демократии Имонн Гилмор будут теперь заниматься вопросами свободы вероисповедания за пределами Евросоюза.

Главный раввин Евросоюза Пинхас Гольшмидт воспринимает этот шаг в более широком контексте, и также как некий символический знак:

- А что Европа имеет проблемы с религией? - задается он вопросом. Это вопрос, по его мнению, является важнейшим, «когда обряды и религиозные традиции не только ставятся под сомнение, но и сразу запрещаются». При этом свобода вероисповедания всегда была «европейской ценностью».

Так же критически о том, что сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, думает и Айман Мазиек, председатель Центрального совета мусульман Германии и надеется, что решение будет пересмотрено. Действия некоторых европейских государств против ношения платков или традиционного религиозного, ритуального забоя скота касаются как евреев, так и мусульман.

- Свобода религии — этот право человека, - сказал Мазиек в интервью. - И это право растоптано во многих концах света, - добавил он. Потому, говорит религиозный лидер мусульман, пока в ЕС предприняты лишь попытки ограничения религиозной свободы, «тем важнее, чтобы голос такого представителя не замолк в этот момент».

Похоже однозначно высказывается и высший представитель Православной церкви в Германии.

- Сейчас важнее всего, чтобы мы имели такого представителя в Брюсселе, - сказал митрополит Августин.