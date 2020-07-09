В России за последние сутки зарегистрировано 6 тысяч 635 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. По данным Информационного центра по коронавирусу, больше всего заболевших в Москве — 637.

Выросло суточное число больных в Петербурге — 300.

За сутки от болезни умерли 174 человека. С начала пандемии в России коронавирусом официально заболели 713 тыс. 936 человек, скончались 11 тыс. 17, выздоровели — чуть больше 489 тыс. человек.