Более 11 тысяч россиян умерли от COVID-19 почти 714 тысяч заболевших
В России за последние сутки зарегистрировано 6 тысяч 635 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. По данным Информационного центра по коронавирусу, больше всего заболевших в Москве — 637.
Выросло суточное число больных в Петербурге — 300.
За сутки от болезни умерли 174 человека. С начала пандемии в России коронавирусом официально заболели 713 тыс. 936 человек, скончались 11 тыс. 17, выздоровели — чуть больше 489 тыс. человек.