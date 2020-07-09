Директор Больницы нефтяников: лечение Эльнура Абдуллы под контролем государства

Лечение врача-реаниматолога Эльнура Абдуллы, заразившегося коронавирусной инфекцией, находится под контролем государства. Об этом haqqin.az сказал директор Центральной больницы нефтяников Муса Аббасов.

Муса Аббасов отметил, что лечение всех инфицированных медицинских работников находится под контролем президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

«В настоящее время состояние Эльнура Абдуллы стабильное. Каждые два часа мы информируем помощников первого вице-президента Мехрибан Алиевой, а также оперативный штаб о его лечении и состоянии», - сказал Аббасов.

Накануне сообщалось о том, что врач-реаниматолог Центральной больницы нефтяников Эльнур Абдулла, который занимался лечением больных коронавирусом, несколько дней назад был госпитализирован в связи с заражением.