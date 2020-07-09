Убитого в Кигинском районе Башкирии 100-летного ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова нашли привязанным к стулу, с веревками на руках и ногах. Голова мужчины была пробита ломом, сообщают российские СМИ.

Как пишет Life.ru, правоохранители предполагают, что Ивана Несмеянова пытали, прежде чем убить, чтобы узнать, где он хранит деньги. Злоумышленники похитили у ветерана миллион рублей — личные накопления мужчины с пенсий.

Возбуждено уголовное дело. Убийц будет искать следственно-оперативная группа в составе следователей по особо важным делам. Дело находится на контроле у главы республиканского СУ СК РФ и министра внутренних дел Башкирии.