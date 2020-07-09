В Новом Уренгое азербайджанцы спасли мужчину из огня

Как передает sever-press.ru, возгорание произошло в частном доме. Бахтияр Набиев, Анар Набизаде и Фахраддин Гаджиев проезжали мимо и увидели открытый огонь с дороги. Они привлекли внимание местных жителей и узнали, что здание нежилое, но накануне там отмечали день рождения, поэтому есть вероятность, что внутри находятся люди.

Пробравшись сквозь сильное задымление на второй этаж, они обнаружили на диване спящего мужчину, которого вывели из здания. Вскоре на место прибыли пожарные, пожар был ликвидирован спустя 40 минут.