Верховный суд встал на сторону церкви в споре с «Азерсу»

Отдел информации

Верховный суд Азербайджана отклонил жалобу ОАО «Азерсу» и вынес решение в пользу Храма Архангела Михаила.

Как стало известно haqqin.az, дело касалось вопроса выполнения обязательств договора по оплате коммунальных услуг. Верховный суд под председательством судьи Азера Гусейнова поставил точку в этом деле, вынеся решение в пользу церкви.

По поручению председателя Коллегии адвокатов Анара Багирова, данное дело на безвозмездной основе вел адвокат Мухтар Мустафаев.

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