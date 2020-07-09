Верховный суд встал на сторону церкви в споре с «Азерсу»
Верховный суд Азербайджана отклонил жалобу ОАО «Азерсу» и вынес решение в пользу Храма Архангела Михаила.
Как стало известно haqqin.az, дело касалось вопроса выполнения обязательств договора по оплате коммунальных услуг. Верховный суд под председательством судьи Азера Гусейнова поставил точку в этом деле, вынеся решение в пользу церкви.
По поручению председателя Коллегии адвокатов Анара Багирова, данное дело на безвозмездной основе вел адвокат Мухтар Мустафаев.