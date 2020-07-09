Казахстанских чиновников призвали забыть об отпуске и отдыхе

Министры и руководители регионов в Казахстане должны забыть об отпусках и отдыхе и сосредоточиться на решении возникших из-за пандемии и снижения цен на нефть проблем. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Мы находимся в критической фазе социально-экономического развития. Нужны умелые, самоотверженные действия правительства и акимов по выходу из кризиса, который будет только обостряться. Это прогноз по мировой экономике, а Казахстан является ее частью", - цитирует главу казахстанского государства ТАСС.

"Будь это министры, акимы, сотрудники аппарата президента - никаких отпусков, потому что ситуация чрезвычайная. Забудьте такие слова, как "отпуск", "отдых" и так далее", - предупредил Токаев.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что для Казахстана кризис крайне опасен в силу сырьевого характера экономики.