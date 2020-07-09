Калифорния начала расследование против Google

Власти штата Калифорния начали собственное расследование в отношении компании Google в рамках антимонопольного законодательства. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в генпрокуратуре штата.

По данным издания, расследование не связано с делами о монополизации рынка рекламы и поисковых услуг в интернете, которые ведут генпрокуроры 48 других американских штатов, Пуэрто-Рико и округа Колумбия. Таким образом, единственным штатом, который не расследует деятельность компании, осталась Алабама.

Пока неизвестно, какой именно аспект деятельности Google привлек внимание властей штата. Представитель генпрокурора Калифорнии Ксавье Бесерра отказался от комментариев. В свою очередь, пресс-секретарь ведомства Сара Ловенхайм заявила, что прокуратура не станет подтверждать или отрицать начало расследования.