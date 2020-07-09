Айдын Керимов, собкор 14:10

Бывшие руководители ОАО Zaminbank, об аресте которых недавно сообщила Генпрокуратура, были замешаны в отмывании денег генералов МНБ и некогда лидера объединенной преступной группировки оборотней в погонах, министра Эльдара Махмудова. Как сообщал накануне haqqin.az со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры, в результате проведенных неотложных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что бывший председатель Наблюдательного совета упраздненного Zaminbank Надир Исмаилов использовал в период своей деятельности различные коррупционные схемы и с помощью других должностных лиц банка присвоил свыше 16 миллионов манатов банка, оформленных в качестве кредитов на имена 16 юридических и физических лиц.

Также следствием было установлено, что Надир Исмаилов, преднамеренно используя фальшивый документ, присвоил 145 тысяч манатов, принадлежащих бывшему директору филиала Баку банка Эльшану Ширинову. В отношении Надира Исмаилова возбуждены уголовные дела по статьям 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями), 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) и 320.2 (использование фальшивых документов) УК Азербайджана. Решением Бинагадинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Проводятся интенсивные оперативные и следственные мероприятия по выявлению недвижимости Надира Исмаилова с целью компенсации нанесенного им ущерба государству и гражданам, а также выявления всего круга причастных к преступлению лиц. Стоит отметить, что в связи с незаконными действиями должностных лиц Zaminbank в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено 7 уголовных дел против 11 человек. Обеспечена компенсация ущерба в размере 18 миллионов манатов. Еще несколько лет назад средства массовой информации указывали на тесные связи руководства Zaminbank с криминальным генералитетом МНБ. Фактически, контроль за этим банком осуществлял непосредственно бывший замначальника Управления по борьбе с транснациональной преступностью МНБ Физули Алиев, обвиненный и осужденный в совершении тяжких преступлений. Его брат Эльшан Алиев возглавлял один из филиалов банка. Сам Физули Алиев, как неоднократно писал haqqin.az, входил в преступную бригаду одного из главных фигурантов махмудовской банды, ныне разыскиваемого Акифа Мустафаева, более известного как «Акула Акиф». Мустафаев являлся наиболее приближенным к экс-министру агентом еще со времен деятельности Махмудова в ОБХСС. Махмудов лично доверял Акифу Мустафаеву, который исполнял личные преступные приказы министра.

Именно благодаря протекции «Акулы Акифа» Физули Алиев стал продвигаться по карьерной лестнице в МНБ, и вскоре стал контролировать импорт золотых украшений в Азербайджан, денежные переводы и курировать деятельность различных компаний. Во время следствия и судебного разбирательства было установлено, что Физули Алиев совершил многочисленные преступления в отношении сотен предпринимателей и фактически довел целый пласт азербайджанского предпринимательства до банкротства. Физули Алиев в своих судебных показаниях признался в соучастии в тяжких преступлениях вкупе с руководством МНБ.