Новые миллиарды Эльдара Махмудова… Преступнику помогал и Zaminbank следствие ведут знатоки
Бывшие руководители ОАО Zaminbank, об аресте которых недавно сообщила Генпрокуратура, были замешаны в отмывании денег генералов МНБ и некогда лидера объединенной преступной группировки оборотней в погонах, министра Эльдара Махмудова.
Как сообщал накануне haqqin.az со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры, в результате проведенных неотложных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что бывший председатель Наблюдательного совета упраздненного Zaminbank Надир Исмаилов использовал в период своей деятельности различные коррупционные схемы и с помощью других должностных лиц банка присвоил свыше 16 миллионов манатов банка, оформленных в качестве кредитов на имена 16 юридических и физических лиц.
Также следствием было установлено, что Надир Исмаилов, преднамеренно используя фальшивый документ, присвоил 145 тысяч манатов, принадлежащих бывшему директору филиала Баку банка Эльшану Ширинову.
В отношении Надира Исмаилова возбуждены уголовные дела по статьям 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями), 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) и 320.2 (использование фальшивых документов) УК Азербайджана. Решением Бинагадинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
Проводятся интенсивные оперативные и следственные мероприятия по выявлению недвижимости Надира Исмаилова с целью компенсации нанесенного им ущерба государству и гражданам, а также выявления всего круга причастных к преступлению лиц.
Стоит отметить, что в связи с незаконными действиями должностных лиц Zaminbank в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено 7 уголовных дел против 11 человек. Обеспечена компенсация ущерба в размере 18 миллионов манатов.
Еще несколько лет назад средства массовой информации указывали на тесные связи руководства Zaminbank с криминальным генералитетом МНБ. Фактически, контроль за этим банком осуществлял непосредственно бывший замначальника Управления по борьбе с транснациональной преступностью МНБ Физули Алиев, обвиненный и осужденный в совершении тяжких преступлений. Его брат Эльшан Алиев возглавлял один из филиалов банка.
Сам Физули Алиев, как неоднократно писал haqqin.az, входил в преступную бригаду одного из главных фигурантов махмудовской банды, ныне разыскиваемого Акифа Мустафаева, более известного как «Акула Акиф». Мустафаев являлся наиболее приближенным к экс-министру агентом еще со времен деятельности Махмудова в ОБХСС. Махмудов лично доверял Акифу Мустафаеву, который исполнял личные преступные приказы министра.
Именно благодаря протекции «Акулы Акифа» Физули Алиев стал продвигаться по карьерной лестнице в МНБ, и вскоре стал контролировать импорт золотых украшений в Азербайджан, денежные переводы и курировать деятельность различных компаний.
Во время следствия и судебного разбирательства было установлено, что Физули Алиев совершил многочисленные преступления в отношении сотен предпринимателей и фактически довел целый пласт азербайджанского предпринимательства до банкротства. Физули Алиев в своих судебных показаниях признался в соучастии в тяжких преступлениях вкупе с руководством МНБ.
Криминальные следы руководства Zaminbank обнаружены и в соседних странах. Проведенные российскими правоохранительными органами оперативные мероприятия установили личности посредников, представлявших интересы руководства Zaminbank, незаконно вывозивших еженедельно 20 миллионов долларов из Азербайджана в Россию. Большие финансовые потоки обналичивали именно в Zaminbank. Следствие подозревает, что глава банка Надир Исмаилов лично занимался организацией вывоза капитала генерала Э.Махмудова из страны. Более того, следствие располагает оперативными данными о незаконном вывозе криминального капитала в европейские страны посредством именно этого банка. Впоследствии, на эти миллиарды скупалась роскошная собственность на Западе, что стало известно в результате журналистского расследования британского Guardian.
В свете громкого дела руководства Zaminbank и его участия в преступных схемах Эльдара Махмудова напрашивается аналогия с нашумевшем делом банкира Малика Алиева и его сообщника Руфата Велиева. В июне 2019 года глава филиала криминального Royal bank Малик Алиев и его сообщник Руфат Алиев были осуждены на длительные тюремные заключения. Согласно следственным документам, в 2012 году – в период могущества и расцвета ОПГ МНБ - мелкий банковский клерк со своим товарищем обналичили через однодневки свыше 7 миллиардов долларов и посредством подконтрольных Эльдару Махмудову банков вывезли сомнительный капитал в западные страны. Во время предварительного следствия и судебных процессов обвиняемые отказались от сотрудничества со следствием и не назвали истинного владельца фантастического капитала. Однако правоохранительные органы по сей день подозревают, что престуники обналичили именно коррумпированные активы экс-министра.
Еще в 2017 году haqqin.az подробно освещал скандальное дело Royal bank, принимавшего участие в отмывании активов иранских компаний, находящихся под американскими санкциями. По информации западных источников, в этом криминально-финансовом гнезде было отмыто свыше 50 миллиардов долларов. В этой связи дело Zaminbank представляет еще больший интерес, поскольку использованные в Royal bank преступные схемы применялись во всей криминальной паутине Эльдара Махмудова…