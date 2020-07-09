Синоптики прогнозируют дожди и ветер
Завтра, 11 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами кратковременные дожди. Будет дуть порывистый северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 21-24, днем 27-31 градус тепла, в Баку ночью 21-23, днем 28-30 градусов тепла.
Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.
11 июля в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью 19-24, днем 28-33, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 11 июля на Апшероне на фоне ветра хазри ожидается понижение температуры, что благоприятно для метеочувствительных людей.