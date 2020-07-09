Кремль ответил на обвинения Жириновского
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков назвал некорректными сравнения периода президентства Владимира Путина со сталинскими временами.
Накануне Жириновский высказал возмущение в связи с процедурой задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, на которого надели наручники. «Как при Сталине начинаете действовать», — отметил он.