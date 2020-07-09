Коронавирус добрался до тундры
В тундре Ямальского района (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ) выявлен первый случай коронавируса.
Как передает Znak.com, глава окружного оперштаба Татьяна Бучкова рассказала, что уже известно, как вирус попал в тундру.
Один из местных жителей встречался с заразившимися родственниками в райцентре Яр-Сале. При этом, по словам Бучковой, его тест на коронавирус эпидемиологи пока считают сомнительным. Симптомы ОРВИ и подтвержденный положительный тест на коронавирус пока имеются только у одного контактного.
В оперштабе надеются исключить дальнейшее распространение инфекции среди коренных жителей тундры.