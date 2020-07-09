Генпрокуратура о смерти военнослужащего Яралиева

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, информация, распространенная в СМИ с целью создания искусственного ажиотажа и формирования ложного общественного мнения, не соответствует действительности.

В некоторых СМИ и социальных сетях распространилась ложная информация о том, что на теле жителя села Учгюн Губинского района Фарди Яралиева, который утонул в реке Алазань во время прохождения военной службы, были обнаружены признаки насилия.

«На основании информации, поступившей в военную прокуратуру Загатальского района из Н-ской воинской части Государственной пограничной службы о том, что военнослужащий Фарди Намиг оглу Яралиев утонул в реке Алазань, сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия, взяты в качестве вещественных доказательств предметы, представляющие интерес для дела, назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели, осуществлены другие действия.

По факту в военной прокуратуре Загатальского района возбуждено уголовное дело по статье 342.1-1 (халатное отношение к службе, причинившее существенный вред), создана следственная группа.

Во время осмотра тела покойного Фарди Яралиева не было обнаружено никаких повреждений или следов от них.

Следствие по уголовному делу продолжается.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики просит СМИ не распространять недостоверную и неточную информацию», - отмечается в сообщении.