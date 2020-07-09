Таможня Китая обнаружила COVID-19 на упаковках креветок из Эквадора
Китайские таможенники обнаружили коронавирус на упаковках замороженных белых южноамериканских креветок, импортированных из Эквадора. Об этом сообщает китайский информационный портал Global Times.
После положительных результатов тестов на COVID-19, взятых с продукции, Китай приостановил регистрацию на границе для трех эквадорских компаний.
Уточняется, что вирус на таких упаковках обнаружили сразу в двух китайских городах — Далянь и Сямэнь. При этом образцы, взятые с самих креветок и с внутренней стороны упаковки, оказались отрицательными.