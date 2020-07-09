Российское лекарство от коронавируса признали опасным для беременных

Российский ученый напомнил, что раньше этот препарат использовался как снотворное и приводил к рождению детей с генетическими уродствами.

Альштейн пояснил, что этот препарат синтезировали почти 20 лет назад на основе японского «Фавипиравира», который, в свою очередь, не показал особой активности и был отправлен из Японии в другие страны. «Его синтезировали и под измененными названиями выпустили дженерики... Это лекарство очень опасно для беременных женщин. Оно действует в этом отношении как известный препарат талидомид, который в начале 60-х применялся как снотворное», — приводит слова вирусолога «Лента.ру».