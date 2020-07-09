Специальная сессия ООН будет созвана сегодня

Инициатива президента Азербайджана Ильхама Алиева созвать специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН в формате видеоконференции, посвященную борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19), была поддержана многими странами в большем, чем требуется в соответствии с процедурными правилами Генассамблеи ООН, количестве. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Согласно информации, генеральный секретарь ООН отправил 30 июня 2020 года всем государствам-членам ноту, в которой отметил, что инициатива поддерживается большинством государств-членов ООН, и в соответствии с пунктами процедурных правил Генеральной Ассамблеи 31-я специальная сессия Генеральной Ассамблеи будет созвана 10 июля текущего года.

В начале специальной сессии планируется рассмотреть вопросы процедурного характера, затем будут заслушаны выступления и проведены общие обсуждения.

МИД выражает признательность каждой стране, поддержавшей инициативу Азербайджана, и желает успехов в работе специальной сессии, отмечается в сообщении.