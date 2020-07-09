Эльмар Мамедъяров: «Не стану говорить об отставке»

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отказался комментировать спецоперацию СГБ, проведенную в МИД. В интервью изданию Unikal.org министр заявил, что это является тайной следствия.

«Мои заявления могут повлиять на ход следствия. Что касается арестов, то я очень сожалею об этом. А разговоры о своей отставке я не намерен комментировать», - сказал Эльмар Мамедъяров.

Напомним, что ранее СГБ провела спецоперацию в МИД Азербайджана, в ходе которой арестовала начальника Управделами МИД, председателя Тендерной комиссии министерства Фархада Моллазаде, начальника хозяйственного отдела Салима Ализаде и начальника Консульско-юридического отдела Нурупашу Абдуллаева.