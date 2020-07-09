В Италии могут продлить режим чрезвычайного положения

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что правительство страны, скорее всего, продлит введенный в связи с пандемией коронавируса режим чрезвычайного положения, который истекает 31 июля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что заявление прозвучало в ходе беседы с представителями СМИ. «Решение будет принято коллегиально на заседании Совмина», - сказал Конте.

Премьер-министр подчеркнул, что продление режима ЧС позволит принять все необходимые меры, в том числе карантинные, в случае критических ситуаций в определённых зонах. Он отметил, что ситуация с коронавирусом в Италии находится под контролем.