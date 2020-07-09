В Гонконге закрывают все школы из-за новой вспышки COVID-19

Гонконг закроет все школы города из-за новой вспышки COVID-19, сообщает Интерфакс.

Школы будут закрыты с 13 июля, чтобы обезопасить здоровье учеников. Те, у кого запланированы в ближайшее время экзамены, смогут сдать их. Явиться на испытания необходимо будет в маске, соблюдая социальную дистанцию.

Школы в специальном административном районе КНР закрыли в январе на первой стадии распространения коронавируса в мире, их работа возобновилась с мая. 9 июля в Гонконге выявили 34 заражения коронавирусом. Это самое высокое число подтвержденных случаев в сутки за несколько последних месяцев.