Из-за слов Саакашвили посла Украины вызвали в МИД Грузии

МИД Грузии вызвал посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова для разъяснений по поводу заявлений, которые сделал экс-президент, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили о нелегитимности власти. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Грузии.

"На встрече грузинская сторона еще раз подчеркнула грузино-украинские стратегические и дружественные отношения и выразила обеспокоенность в связи с неприемлемыми заявлениями в адрес грузинской власти со стороны официального лица Украины. Было отмечено, что подобные действия, которые также являются нарушением грузинского законодательства, наносят значительный ущерб отношениям двух стран", - цитирует ТАСС сообщение МИД Грузии.