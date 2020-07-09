Арестованы еще два высокопоставленных сотрудника МИД Азербайджана. Как сообщили haqqin.az в Сабаильском районном суде, 9 и 10 июля была избрана мера пресечения в виде ареста в отношении Фаика Багирова и Ильгара Алиева.

Фаик Багиров возглавлял Консульское управление МИД, а Ильгар Алиев был сотрудником этого управления.

Напомним, что ранее СГБ провела спецоперацию в МИД Азербайджана, в ходе которой арестовала начальника Управделами МИД, председателя Тендерной комиссии министерства Фархада Моллазаде, начальника хозяйственного отдела Салима Ализаде и начальника Консульско-юридического отдела Нурупашу Абдуллаева.

Сообщается, что Фаик Багиров и Ильгар Алиев были задержаны на основе показаний ранее арестованных чиновников МИД.