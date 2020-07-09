Китай ответит на санкции США из-за уйгуров

Власти Китая намерены ввести ответные санкции против граждан и организаций США, которые допустили неподобающее поведение в отношении Синьцзяна. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, введение Вашингтоном санкций против китайских официальных лиц является грубым вмешательством во внутренние дела КНР и серьезным нарушением базовых принципов международных отношений. Соответствующие меры США негативно скажутся на китайско-американском партнерстве, подчеркнул Чжао Лицзянь.

Как уточнил китайский политик, если американская сторона продолжит свои шаги, то Китай примет жесткие контрмеры, добавив, что происходящее в Синьцзяне является внутренним делом КНР, поэтому Западу необходимо прекратить осуществлять вмешательства во внутренние дела республики.

Накануне США ввели санкции против действующих китайских чиновников, а также регионального управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района за нарушение прав человека.