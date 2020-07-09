Впервые с апреля: в Японии 400 новых случаев COVID-19

Число новых заражений коронавирусной инфекцией в Японии впервые с 24 апреля превысило 400: в пятницу в стране COVID-19 подтвердили у 408 человек, передает телеканал NHK, который собирает и объединяет данные местных администраций.

Более половины из инфицированных – 243 человека – выявлены в Токио. Всего в Японии подтверждены 21 888 случаев заражения коронавирусом, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Скончались 995 человек, состояние еще 32 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 18 310 человек.