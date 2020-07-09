Испанец возглавил футбольный клуб «Сабах»
Футбольный клуб азербайджанской Премьер-лиги «Сабах» объявил имя нового главного тренера.
Им стал 48-летний испанский специалист Висенте Гомес. С ним заключен 2-летний контракт.
За свою тренерскую карьеру Гомес успел проработать главным тренером в дублирующем составе киевского «Динамо», помощником главного тренера в испанском «Атлетике» из Бильбао, «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия) и московском «Спартаке». Последним местом работы Гомеса был донецкий «Олимпик», где он в уходящем сезоне работал главным тренером.