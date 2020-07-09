БТА о большом пассажиропотоке в автобусах

«По семи направлениям были пущены экспресс-автобусы, также увеличено число автобусов на действующих маршрутах. Если до 3 июля на линии ежедневно выходили 1 650 автобусов по 153 маршрутам, то сейчас их число составляет 1 850 единиц. Ежедневно утром и вечером по необходимым направлениям запускаются дополнительные автобусы. Каждый день для работы на экспресс-линиях привлекается свыше 70 автобусов», - сказал представитель БТА.

Что касается роста пассажиропотока, то Агаев сказал, что «сегодня число поездок как в экспресс-автобусах, так и в автобусах регулярных маршрутов превышает 940 тысяч. Эта цифра ежедневно растет. До 3 июля, когда работало метро, в автобусах ежедневно отмечалось более 824 тысяч поездок. График работы экспресс-автобусов тоже был изменен для удовлетворения потребностей пассажиров. Экспресс-автобусы работают в режиме от 06:30 до 21:00. Предпринимаются все необходимые шаги во избежание плотного пассажиропотока. Пассажиры тоже должны предпринимать определенные шаги. В первую очередь, это соблюдение социальной дистанции. Если в автобусе много пассажиров, стоит подождать другой автобус».