В полицию 9 июля поступила информация о том, что житель села Захматабад Билясуварского района Адиль Габиев в своем доме приковал цепями дочь, а также избивал и подвергал пыткам.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, на основании этой информации сотрудники прокуратуры и полиции района провели осмотр дома Адиля Габиева и обнаружили прикованную цепями в спальной комнате дома Б.Г. с различными травмами на теле.

В ходе разбирательства были выявлены обоснованные подозрения в том, что Адиль Габиев (1970 г.р.) подозревал разведенную в 2013 году дочь (1989 г.р.) в том, что она ведет распутный образ жизни, и со 2 апреля держал ее прикованной цепями в спальной комнате своего дома, применял в отношении нее силу.

В прокуратуре Билясуварского района возбуждено уголовное дело по статье 145.2.5 (незаконное лишение свободы, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего). Сотрудники прокуратуры и полиции задержали в качестве подозреваемого Габиева. Допрошены свидетели, назначена экспертиза. Следствие продолжается.