На встрече в формате вебинара, которая была организована Государственный комитетом по градостроительству и архитектуре совместно с Центром изучения экономических реформ и коммуникаций и Агентством по развитию малого бизнеса приняли участие представители строительных компаний и частные предприниматели.

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре провел очередной просветительский онлайн-семинар, посвященный новым возможностям системы электронных обращений «Единое окно». В ходе семинара были проведены обсуждения вокруг вопросов предпринимателей о процессах градостроительства.

На встрече был проведен широкий обмен мнениями вокруг возможностей, которые создали последовательные реформы по выдаче разрешений на строительство и эксплуатацию объектов. Участникам встречи рассказали об обновленном функционале электронной системы «Единое окно».

Электронная система «Единое окно» создана при совместном участии Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана в соответствии с указом главы государства «Об упрощении выдачи разрешения на строительство и эксплуатацию некоторых строительных объектов» от 28 декабря 2018 года.

В ходе вебинара был наглядно продемонстрирован весь функционал системы «Единое окно». В настоящее время Госкомитет проводит работу по дальнейшему усовершенствованию этой системы системы «Единое окно» и добавлению новых видов услуг. К концу года посредством этой системы можно будет получить разрешения на строительство любых видов объектов.

На мероприятии были заслушаны предложения предпринимателей и обсуждены возможности оптимизации системы.