АФФА выбрала для сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи

В итоге было решено заключить контракт с 64-летним итальянским специалистом Джанни Де Бьязи, но только в том случае, если он согласится на особые условия АФФА, связанные с пандемией коронавируса.

Согласно голосованию членов Исполкома, переговоры с Де Бьязи будут продолжены для согласования других условий контракта.

В контракте будут учтены финансовые риски на тот случай, если матчи национальной сборной Азербайджана в Лиге наций будут отменены, или если возникнут сложности с прибытием Джанни Де Бьязи в Азербайджан.

Ариф Асадов остается помощником главного тренера.

Джанни Де Бьязи прославился в 2015 году выводом сборной Албании в финальную стадию чемпионата Европы-2016. В послужном списке Де Бьязи работа во многих итальянских клубах, а также в испанских «Леванте» и «Алавесе». В Италии, возглавив в 1999 году команду «Модена», он смог поднять ее на два уровня вверх, выведя из Серии С1 в Серию А. В 2006 году Де Бьязи вывел в Серию А «Торино».