Ограничено движение на некоторых улицах Баку

В связи с ремонтными работами 11-12 июля въезд на путепровод проспекта Зии Буниятова на круге в 3-м микрорайоне со стороны 20 Января, а также в туннель на территории под названием "Хутор" с улицы Абдулвахаба Саламзаде будет временно ограничен, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог.

В качестве альтернативы водители могут пользоваться вспомогательными дорогами проспекта Зии Буниятова и улицы Абдулвахаба Саламзаде, а также улицами Асифа Магеррамова и Джейхуна Салимова.