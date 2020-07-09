В Азербайджане выявлено 526 новых случаев заражения коронавирусом, 502 пациента вылечились и были выписаны домой. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе сообщили также о смерти восьми пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 22 990 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 14 093 человека полностью выздоровели и были выписаны из больниц, 292 человека скончались. Лечение 8 605 пациентов продолжается в больницах особого режима.