Число выздоровевших приближается к числу заразившихся коронавирусом. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся сегодня в оперативном штабе при Кабинете министров, сказала заведующая отделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Ягут Гараева. По ее словам, мы уже сталкиваемся со стабилизацией:

"Происходит выравнивание в количестве между зараженными и выздоровевшими. Мы уже добились стабилизации в соблюдении гражданами необходимых правил, люди более ответственно подходят к их соблюдению. Граждане верят в серьезность заболевания. Сколько бы ни ужесточались правила, мы не сможем победить болезнь, если не объединимся".

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Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ.

В брифинге участвуют помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева и руководитель Аппарата минздрава Надир Зейналов.