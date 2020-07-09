Решение Госсовета Турции: Айя-София вновь стала мечетью

Государственный совет Турции отменил сегодня решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Айя-Софии. Теперь Айя-София вновь будет использоваться в качестве мечети. Об этом сообщает Anadolu.

Строительство собора Святой Софии началось в 532 году, освещение состоялось 27 декабря 537 года. Собор в течение 916 лет считался самым большим храмом в мире, а после завоевания города в 1453 году седьмым султаном Мехметом II стал главной мечетью Османского государства. В первой пятничной молитве в мечети 1 июня 1453 года участвовал сам Мехмет II Завоеватель (Фатих).

Решением правительства Турции за номером 7/1589 от 24 ноября 1934 года эта достопримечательность Стамбула получила статус музея. В 1985 году Айя-София была признана памятником мирового наследия ЮНЕСКО. 29 мая этого года в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 567-й годовщине завоевания Стамбула, в стенах Айя-София прозвучала сура «Аль-Фатх» из священного Корана.