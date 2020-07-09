Бесплатный TamKart и льготный кредит всем клиентам Межбанка

Международный банк Азербайджана предоставил клиентам возможность получить TamKart бесплатно. В рамках кампании, объявленной банком с сегодняшнего дня и до конца июля, каждый клиент может получить TamKart Visa Classic и TamKart Mastercard Standard без какой-либо платы за обслуживание.

TamKart - это карта, которая сочетает в себе функции дебетовой и кредитной карт. Владельцы TamKart могут приобрести любой продукт в сети партнеров Международного Банка Азербайджана, разделив его стоимость на равные части, и воспользоваться кэшбэком. При обналичивании средств с TamKart в банкоматах Международного Банка Азербайджана комиссия также не взимается. Вы можете получить более подробную информацию о преимуществах TamKart здесь, а также заказать карту онлайн.

На этом возможности кампании, проводимой МБА, не заканчиваются. В рамках кампании клиенты могут получить кредит наличными в банке на срок до 48 месяцев с 2% скидкой, по процентной ставке от 18%. Каждый держатель зарплатной и пенсионной карты МБА может воспользоваться данной кампанией.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.