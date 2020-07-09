Сегодня в формате видеоконференции состоялась встреча председателя Госкомтаможни, генерал-полковника Сафара Мехтиева с директором по Международным и общим делам Евросоюза Сабиной Хензлер.

На встрече, где Государственный комитет Азербайджана выступал в роли руководителя по Европейскому региону Всемирной таможенной организации, был проведен обмен мнениями вокруг пунктов «Бергенского соглашения».

В ходе видеоконференции особое внимание было уделено вопросу выхода Таможенной службы Испании из представленной подгруппы. Сафар Мехтиев предложил, чтобы Испания была временно представлена в Западной подгруппе.

В то же время был проведён обмен мнениями вокруг вопросов организации таможенной службы в условиях пандемии, развития международного сотрудничества и др.

Отметим, что соглашение, подписанное в 2009 году в Бергене, отражает процедуры представительства в политическом, финансовом и аудиторском комитетах Всемирной таможенной организации.

В прошлом году Азербайджан был избран заместителем председателя по Европейскому региону и уже выступает от имени региона на сессиях как Совета, так и политической комиссии ВТО.