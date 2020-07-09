Азербайджанские дипломаты заразились коронавирусом

«В посольствах Азербайджана за рубежом тоже есть случаи заражения коронавирусом». Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба сказал помощник президента Азербайджана заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, есть случаи заражения среди сотрудников посольств в Мексике и Молдове, и членов их семей.

«Однако дипломатические представительства продолжают свою деятельность», - отметил Х.Гаджиев.