Помощник Ильхама Алиева ездит на метро: «Хотите, покажу вам карту?!»
Решение о закрытии бакинского метрополитена было связано с возрастающим количеством заболевающих коронавирусом. Об этом на брифинге Оперативного штаба заявила представитель TƏBİB Ягут Гараева.
В свою очередь, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что он и сам пользуется общественным транспортом.
«Если хотите, я могу вам показать свою карту проезда. Бакинскому транспортному агентству было поручено увеличить количество автобусов, чтобы снизить плотность пассажиропотока», - сказал он.