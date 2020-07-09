Помощник Ильхама Алиева ездит на метро: «Хотите, покажу вам карту?!»

Решение о закрытии бакинского метрополитена было связано с возрастающим количеством заболевающих коронавирусом. Об этом на брифинге Оперативного штаба заявила представитель TƏBİB Ягут Гараева.

В свою очередь, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что он и сам пользуется общественным транспортом.

«Если хотите, я могу вам показать свою карту проезда. Бакинскому транспортному агентству было поручено увеличить количество автобусов, чтобы снизить плотность пассажиропотока», - сказал он.