В колониях выявляют больных коронавирусом

В исправительных учреждениях выявляются случаи заражения коронавирусом. Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что результаты тестов 11 осужденных в исправительном учреждении № 12, 5 осужденных в исправительном учреждении № 14, 2 осужденных в исправительном учреждении, где отбывают наказание женщины, оказались положительными.

«Двое из 18 инфицированных в соответствии с законодательством были условно-досрочно освобождены и переданы TƏBİB для лечения. Остальные лица изолированы и проходят лечение. В пенитенциарной службе также происходят случаи заражения», - сказал он.