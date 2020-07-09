Минздрав: свыше 10 тысяч больных коронавирусом в Баку остались в квартирах

«В настоящее время в домашних условиях в Баку лечатся от коронавируса 10202 человека». Об этом на брифинге Оперативного штаба заявил руководитель Аппарата Минздрава Надир Зейналов.

«Среди них есть бессимптомные больные и те, кто переносит болезнь легко», - сказал он.

Надир Зейналов напомнил, что из-за роста количества болеющих коронавирусом, с целью снизить нагрузку на скорую помощь, было начато лечение больных в домашних условиях посредством поликлиник.