Эрдоган подписал указ о смене статуса Айя-Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому Айя-София снова становится мечетью вместо музея, там также разрешаются богослужения. Документ опубликован в Twitter Эрдогана.
«Было принято решение о передаче администрирования мечети Айя-София Управлению по делам религий и об открытии ее для поклонений», – говорится в опубликованном документе.
Ранее в пятницу Государственный совет Турции отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Айя-Софии. Теперь Айя-София вновь будет использоваться в качестве мечети.