Прогноз ООН на ближайшие пять лет: усиление жары, штормы...

В ближайшие пять лет глобальные температуры могут вырасти на 1,5°С по сравнению с доиндустриальным уровнем. Соответствующий прогноз сделала Всемирная метеорологическая организация ООН, передает Reuters.

"ВМО заявила, что существует 20%-ная вероятность того, что среднегодовые температуры, которые колеблются из года в год, могут возрасти на 1,5°С в любом году между 2020 и 2024 годом", - говорится в сообщении.

Генсек ВМО Петтери Таалас заявил, что Южную Африку и Австралию, где лесные пожары в прошлом году уничтожили миллионы акров земли, вероятно, ждет еще большая засуха к 2024 году, в то время как регион Сахеля в Африке, вероятно, будет еще более влажным.

В свою очередь Европа может увидеть больше штормов, а северная часть Северной Атлантики будет более ветреной.

Подобные прогнозы являются частью новых усилий ВМО по предоставлению краткосрочных прогнозов температуры, осадков и ветров, чтобы помочь странам следить за тем, как изменение климата может нарушать погодные условия.