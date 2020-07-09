Почему закрыли бакинское метро

Метро - такое закрытое пространство, где создается благоприятная среда для заражения, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

"Метро - закрытое пространство, и в случае попадания вируса может заразиться большое количество людей", - пояснил Гаджиев, добавив, что вместо метро работают экспресс-автобусы, и в зависимости от пассажиропотока их количество регулируется.