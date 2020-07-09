Экс-главу Акстафы и его первого зама оставили в тюрьме

Продлен арест экс-главы Акстафинского района Низамеддина Гулиева, его бывшего первого заместителя Рамиза Татарова.

Согласно информации, в Сабаильском районном суде были рассмотрены представления следственного органа, сообщает Trend. На процессе под председательством судьи Рены Гафаровой было объявлено решение, согласно которому, арест обвиняемых продлен еще на три месяца.

Напомним, бывший глава Исполнительной власти Акстафинского района Низамеддин Гулиев был арестован в конце прошлого года. Ему было предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 311.3 (получение взятки в крупном размере), 308 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана.