Еще раз о пляжах

Вопрос, связанный с пляжами, беспокоит всех. Если пляжи будут открыты, наплыв будет большим, сказала на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

"Кого-то впускать, а кого-то нет, неправильно. И здесь могут возникнуть серьезные проблемы. Кроме того, сомнительно, что на пляжах будут соблюдаться правила поддержания социальной дистанции. Наше главное желание на сегодня - не допустить скопления людей. Этот вопрос под контролем, и мы стараемся его решить", - заявила Гараева.