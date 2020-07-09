В городах и районах Азербайджана, где продлен особый карантинный режим, в предстоящие выходные не будет работать общественный транспорт.

Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, в городах Баку, Сумгаит, Гянджа, Ленкорань, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир, Геранбой, Гёйгёль, а также в Апшеронском, Бардинском, Самухском, Сиязанском, Шекинском, Хачмазском районах, где ужесточен особый карантинный режим, с 00:00 11 июля по 06:00 13 июля будет прекращено движение всего общественного транспорта.