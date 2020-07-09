Кто загрузит и установит приложение e-Tabib — 100 Мб в подарок от Azercell

Так, на баланс абонентов, которые зарегистрируются в приложении, в течение 24 часов автоматически добавляются 100 Мб в подарок. Срок использования пакета составляет 30 дней и предоставляется только один раз. Подарочные Мб предназначены для всех абонентов Azercell с постоплатной и предоплатной подпиской.

e-Tabib - это мобильное приложение, которое предоставляет ответы на часто задаваемые вопросы и информацию о профилактических мерах, предупреждает пользователей о том, являются ли люди вокруг них потенциальными носителями вируса. При случайном контакте с носителем инфекции пользователь будет уведомлен об этом. После загрузки и входа в мобильное приложение e-Tabib для регистрации необходимо пройти в Şəxsi kabinet, расположенный в разделе Digər мобильного приложения, и ввести FIN-код удостоверения личности и другие необходимые дополнительные данные. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке https://www.azercell.com/ru/personal/services/partner_services/e_tabib/.

Это не первый проект ООО Azercell Telecom, направленный на борьбу с пандемией COVID-19. С момента распространения инфекции компания реализовала множество социальных проектов и благотворительных акций в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности.