Токаев пригрозил отставкой кабмину — если эпидситуация не улучшится

Если действующий двухнедельный карантин не улучшит ситуацию с коронавирусом в Казахстане, правительство республики может быть отправлено в отставку. Об этом на расширенном заседании Кабинета министров заявил президент Касым-Жомарт Токаев, передает Vlast.kz.

«Надеюсь, что после двух недель сложившаяся ситуация улучшится. Если этого не произойдет, возможность работы правительства в нынешнем составе будет под вопросом», — заявил президент Казахстана.

Токаев отметил, что чиновникам не хватило «профессиональных навыков и организационной работы». «В результате мы получаем гуманитарную помощь и благодарим иностранных экспертов за их советы», — подытожил он.